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Гол Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Каролину», лидирующую в Восточной конференции НХЛ

Гол Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Каролину», лидирующую в Восточной конференции НХЛ
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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2). Встреча прошла в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан Бойл, Дэнтон Хайнен, Сидни Кросби и Зак Астон-Риз. У «Каролины» отличились Бретт Песке и Себастьян Ахо.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 16 минут 22 секунды, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «0». Форвард «Каролины» Андрей Свечников сыграл 19.07, покинув лёд без набранных баллов при общей полезности «+1».

«Питтсбург» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 81 балл за 60 встреч. «Каролина» — первая на Востоке, заработав 85 баллов после 58 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 20:25 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Бойл (Блюгерс, Марино) – 18:50 (5x5)   2:0 Хайнен (Мэтисон, Родригес) – 31:14 (5x5)   2:1 Песке (Трочек, Шей) – 44:40 (5x5)   3:1 Кросби (Бойл, Летанг) – 58:21 (en)   3:2 Ахо (Стаал, Терявяйнен) – 58:35 (6x5)   4:2 Астон-Риз (Картер, Блюгерс) – 59:48 (en)
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