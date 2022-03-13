«Торонто» и «Баффало» проводят матч на открытом воздухе в рамках «Классики наследия НХЛ»

В эти минуты на стадионе «Тим Хортонс Филд» в Гамильтоне (Онтарио) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Баффало Сэйбрз» и «Торонто Мэйпл Лифс».



Эта игра проходит в рамках «Классики наследия НХЛ». Это матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, проводимые на открытом воздухе. Первый матч «Классики наследия» был сыгран в сезоне-2003/2004.



«Баффало» — первая команда из США, принимающая участие в подобном матче.

Напомним, в настоящий момент «Торонто» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 79 очков после 58 проведённых встреч. «Баффало» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Востока, набрав 46 баллов за 59 матчей.