«Баффало» обыграл «Торонто» в матче «Классики наследия НХЛ», у Михеева «-1»

Завершился матч «Классики наследия НХЛ», в котором «Баффало Сэйбрз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Гамильтоне на стадионе «Тим Хортонс Филд» со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Пейтон Кребс (дважды), Винни Хиностроза (дважды) и Тейдж Томпсон. За «Торонто» отличились Ондржей Каше и Остон Мэттьюс. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев завершил встречу с коэффициентом полезности «-1» и десятью штрафными минутами. Защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

Эта игра проходила в рамках «Классики наследия НХЛ». Это матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, проводимые на открытом воздухе. Первый матч «Классики наследия» был сыгран в сезоне-2003/2004.