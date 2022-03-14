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«Баффало» обыграл «Торонто» в матче «Классики наследия НХЛ», у Михеева «-1»

«Баффало» обыграл «Торонто» в матче «Классики наследия НХЛ», у Михеева «-1»
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Завершился матч «Классики наследия НХЛ», в котором «Баффало Сэйбрз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Гамильтоне на стадионе «Тим Хортонс Филд» со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Пейтон Кребс (дважды), Винни Хиностроза (дважды) и Тейдж Томпсон. За «Торонто» отличились Ондржей Каше и Остон Мэттьюс. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев завершил встречу с коэффициентом полезности «-1» и десятью штрафными минутами. Защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

Эта игра проходила в рамках «Классики наследия НХЛ». Это матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, проводимые на открытом воздухе. Первый матч «Классики наследия» был сыгран в сезоне-2003/2004.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 23:20 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Каше (Нюландер, Таварес) – 20:40 (5x5)   1:1 Кребс (Хиностроза, Хег) – 21:21 (5x5)   1:2 Мэттьюс (Керфут, Броди) – 22:57 (5x5)   2:2 Хиностроза (Томпсон, Самуэльссон) – 30:53 (5x5)   3:2 Хиностроза – 45:16 (5x5)   4:2 Кребс (Козенс, Окпосо) – 53:49 (5x5)   5:2 Томпсон – 57:35 (en)
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