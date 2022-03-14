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«Миннесота» крупно проиграла «Нэшвиллу», у Капризова «-4»

«Миннесота» крупно проиграла «Нэшвиллу», у Капризова «-4»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Филип Форсберг (дважды), Роман Йози (дважды), Филип Томасино и Ник Казинс. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями.

За «Миннесоту» забивали Мэтт Болди и Джордан Гринвей. Российский нападающий Кирилл Капризов завершил встречу с коэффициентом полезности «-4». Форвард Дмитрий Куликов закончил игру с коэффициентом полезности «-2».

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Бостон Брюинз», а «Нэшвилл» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Фаббро, Дюшейн) – 08:24 (5x5)   1:1 Болди (Годро, Фиала) – 13:03 (5x5)   1:2 Йози (Томасино, Казинс) – 28:44 (5x5)   2:2 Гринвей (Фолиньо) – 31:10 (5x5)   2:3 Томасино (Казинс, Маккэррон) – 32:00 (5x5)   2:4 Йози (Гранлунд, Форсберг) – 41:05 (5x4)   2:5 Форсберг (Дюшейн, Йози) – 57:42 (en)   2:6 Казинс (Маккэррон, Йози) – 59:31 (en)
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