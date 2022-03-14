39 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Анахайм»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Кайл Палмьери и ещё по разу отличились Зак Паризе и Андерс Ли. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 39 сейвов.

За «Анахайм» забивали Джош Мэнсон, Исак Лундестрём и Адам Хенрик.

Таким образом, «Анахайм» потерпел четвёртое поражение подряд. «Айлендерс», в свою очередь, одержал третью победу подряд.

В следующем матче «Айлендерс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Анахайм» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Обе встречи пройдут 16 марта.