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39 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Анахайм»

39 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Анахайм»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Кайл Палмьери и ещё по разу отличились Зак Паризе и Андерс Ли. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 39 сейвов.

За «Анахайм» забивали Джош Мэнсон, Исак Лундестрём и Адам Хенрик.

Таким образом, «Анахайм» потерпел четвёртое поражение подряд. «Айлендерс», в свою очередь, одержал третью победу подряд.

В следующем матче «Айлендерс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Анахайм» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Обе встречи пройдут 16 марта.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Паризе (Барзал) – 02:18 (5x5)   1:1 Мэнсон – 09:48 (5x5)   2:1 Палмьери (Бейли, Пажо) – 19:31 (5x5)   3:1 Ли (Пулок, Бовиллье) – 19:56 (5x5)   3:2 Лундестрём (Линдхольм, Драйсдейл) – 34:23 (4x4)   4:2 Палмьери (Мейфилд, Бейли) – 37:25 (5x5)   4:3 Хенрик (Терри, Зеграс) – 58:16 (6x5)
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