Клод Жиру набрал 900-е очко в 999-м матче карьеры
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру набрал 900-е очко в карьере Национальной хоккейной лиги в 999 матче карьеры.
Это произошло в матче с «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
В этой встрече Жиру стал автором одной шайбы. В нынешнем сезоне НХЛ Жиру принял участие в 56 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и сделал 24 результативные передачи при коэффициенте полезности «-41».
Всего за карьеру в НХЛ Жиру принял участие в 999 играх, в которых забил 291 гол и сделал 609 результативных передач при коэффициенте полезности «+28».
В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Нэшвилл Предаторз». Матч состоится 18 марта, начало – 03:00 мск.
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