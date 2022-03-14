«Тампа» обыграла «Ванкувер», Василевский сделал 34 сейва

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Виктор Хедман и Росс Колтон. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 34 броска. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Нападающий Никита Кучеров завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

За «Ванкувер» отличился Джей Ти Миллер. Российский нападающий Василий Подколзин завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Сиэтл Кракен», а «Ванкувер» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Матчи пройдут 17 и 16 марта соответственно.