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«Тампа» обыграла «Ванкувер», Василевский сделал 34 сейва

«Тампа» обыграла «Ванкувер», Василевский сделал 34 сейва
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Виктор Хедман и Росс Колтон. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 34 броска. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Нападающий Никита Кучеров завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

За «Ванкувер» отличился Джей Ти Миллер. Российский нападающий Василий Подколзин завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Сиэтл Кракен», а «Ванкувер» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Матчи пройдут 17 и 16 марта соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Марун, Белльмар) – 03:26 (5x5)   0:2 Колтон (Перри) – 05:06 (5x5)   1:2 Миллер (Гарланд, Пирсон) – 45:54 (5x5)
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