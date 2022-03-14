Илья Сорокин сделал эффектный сейв в матче с «Анахаймом»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин сделал эффектный сейв в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс».

В третьем периоде он сперва отразил бросок американского защитника Кэм Фаулера, а потом еще раз спас свой ворота при добивании.

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Сам матч завершился победой «Айлендерс» со счётом 4:3. Сорокин совершил 39 сейвов и был признан второй звездой встречи.

«Анахайм» потерпел четвёртое поражение подряд. «Айлендерс», в свою очередь, одержал третью победу подряд.

В следующем матче «Айлендерс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Анахайм» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Обе встречи пройдут 16 марта.