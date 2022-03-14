Главный тренер «Айлендерс» Тротц: Сорокин сегодня был невероятен

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц оценил игру российского голкипера Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс».

«Думаю, что у нас получилось действительно хорошее начало. Однако по ходу встречи мы позволили сопернику вернуться в игру. Сорокин сегодня был невероятен, наверное, он спас нас от четырёх голов», — приводит слова Тротца журналист Джеймс Николс в своём «твиттере».

Сам матч завершился победой «Айлендерс» со счётом 4:3. Сорокин в этом матче совершил 39 сейвов и был признан второй звездой встречи.

В следующем матче «Айлендерс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Анахайм» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Обе встречи пройдут 16 марта.