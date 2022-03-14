Елесин — об игре сборной России на ОИ: каждая команда хочет выиграть, а не много забить

Защитник «Локомотива» Александр Елесин вспомнил Олимпиаду-2022 и подвёл её итоги.

«Очень рад, что получилось побывать на таких соревнованиях, представлять страну. От Пекина и деревни никаких особенных впечатлений не осталось, запомнилось то, что происходило на льду. Там немного другая площадка, к тому же в командах были собраны игроки из разных лиг, поэтому сложно провести параллель. Там были все лучшие игроки, уровень был очень высоким. Олимпиада – это хороший опыт, который может поспособствовать развитию каждого спортсмена. Главное – правильно этим распорядиться.

Каждая команда хочет выиграть, а не забить много голов. На первом месте – победа, а сколько забил, это неважно. Я бы предпочёл выиграть 1:0, чем забить 5-6 шайб и проиграть. От площадки зависит, сколько времени у тебя для принятия решения, сколько пространства. На маленьких площадках больше борьбы. Многие команды на Олимпиаде очень хорошо играли в обороне, поэтому и было не так много голов.

Финны молодцы, поздравляю их. У финнов хорошая команда, они не один год играют все вместе. Видимо, они заслужили. Да, финны нас обыграли, обыгрывали и до этого, но это не закрытая дверь.

Конечно, серебро – это определённое достижение, и я рад, что выиграл эту медаль. Приятно было играть, я проводил на площадке достаточно много времени. Всегда хотелось бы лучшего, но что есть, то есть», – сказал Елесин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.