Шайба прилетела в лицо Бобровскому, когда он был на скамейке

Сегодня, 14 марта, в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.



Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провёл весь матч на скамейке в качестве запасного. По ходу матча ему прилетела в лицо шайба.



Видео эпизода можно посмотреть по ссылке.

Отметим, ворота «Пантерз» защищал Спенсер Найт – это была 20-я игра голкипера в текущем регулярном чемпионате.

В текущем сезоне Бобровский провёл 41 матч и оформил два шат-аута.



Сейчас «Флорида» занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 59 матчах.

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