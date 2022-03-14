Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шайба прилетела в лицо Бобровскому, когда он был на скамейке

Шайба прилетела в лицо Бобровскому, когда он был на скамейке
Комментарии

Сегодня, 14 марта, в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провёл весь матч на скамейке в качестве запасного. По ходу матча ему прилетела в лицо шайба.

Видео эпизода можно посмотреть по ссылке.

Отметим, ворота «Пантерз» защищал Спенсер Найт – это была 20-я игра голкипера в текущем регулярном чемпионате.

В текущем сезоне Бобровский провёл 41 матч и оформил два шат-аута.

Сейчас «Флорида» занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 59 матчах.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022