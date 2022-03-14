Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 14 марта

Сегодня, 14 марта, состоится седьмой матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором определится последний участник полуфинала Западной конференции. В Москве на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва» местное «Динамо» встретится с череповецкой «Северсталью». Начало матча запланировано на 19:30 мск.
Напомним, после первых двух матчей в столице «Северсталь» вела в серии 2-0, однако затем проиграла три матча подряд и выиграла шестую встречу, доведя серию до семи матчей.
Ранее в плей-офф вышли «Спартак», СКА, ЦСКА, «Металлург», «Трактор», «Авангард», «Салават Юлаев».
«Спартак» автоматически прошёл «Йокерит», после того как финская команда снялась с плей-офф КХЛ. СКА обыграл минское «Динамо» в четырёх матчах (4-0), с тем же счётом ЦСКА победил «Локомотив», а «Трактор» – «Нефтехимик». «Металлург» выиграл у «Барыса» 4-1, «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» также 4-1. «Авангард» прошёл «Ак Барс» в шести матчах (4-2).
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