Сегодня, 14 марта, состоится седьмой матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором определится последний участник полуфинала Западной конференции. В Москве на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва» местное «Динамо» встретится с череповецкой «Северсталью». Начало матча запланировано на 19:30 мск.



Напомним, после первых двух матчей в столице «Северсталь» вела в серии 2-0, однако затем проиграла три матча подряд и выиграла шестую встречу, доведя серию до семи матчей.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершится седьмой матч серии «Динамо» – «Северсталь»?»

Ранее в плей-офф вышли «Спартак», СКА, ЦСКА, «Металлург», «Трактор», «Авангард», «Салават Юлаев».



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