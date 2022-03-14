В. Воробьёв: очень интересный момент – кто сыграет в воротах «Динамо». Слово за Кудашовым

Известный российский тренер Владимир Воробьёв поделился ожиданиями от седьмого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют московское «Динамо» и «Северсталь».

«Конечно, все с нетерпением ждут этого матча, ведь счёт в серии 3-3 и сегодня седьмая встреча. У меня есть друзья как в одной, так и в другой команде. Свою хоккейную историю я начинал в Череповце, поэтому пойду сегодня на стадион и буду смотреть за игрой.

Команда Разина неплохо выступала и в ходе регулярного чемпионата и сейчас даёт бой московскому «Динамо», играя с ним на равных. Чаша весов в этой серии склоняется то в одну сторону, то в другую. Будем ждать интересного и напряжённого матча. Думаю, что много голов забито не будет, потому что у матча очень высокая цена – проход в следующий раунд.

Перед матчем есть очень интересный момент – кто будет играть в воротах московского «Динамо». У «Северстали» всё понятно – сыграет Подъяпольский. А здесь будем ждать, кому Кудашов доверит пост номер один. Кому бы доверился я? Хороший вопрос. Но тренерский штаб «Динамо» находится внутри коллектива и наверняка примет правильное решение. У команды очень опытный штаб – и наверняка у Кудашова есть план. Он поставит вратаря, которому будет больше доверять. Здесь слово за штабом «Динамо». Тут советчики не нужны, потому что они знают, что происходит внутри команды.

Какие факторы могут повлиять на исход встречи? Это и удача, и выполнение тренерского задания. Понятно, что на такие матчи никого из игроков настраивать не нужно. Все будут пластаться, все будут биться и стараться победить.

«Динамо» будет находиться под большим грузом давления? Фактор давления будет сказываться на обе команды, потому что победитель проходит в следующий раунд, а проигравший завершает сезон. Но все ребята не первый раз в жизни играют в хоккей. Они всё прекрасно понимают. У каждой команды будет свой план на игру. И как они это реализуют, мы увидим на льду. Здесь не обойтись без доли везения. Нужно и меньше удаляться, и быть хладнокровнее. Это седьмой матч, и этим всё сказано», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.