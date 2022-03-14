Защитник «Ак Барса» Демерс попрощался с болельщиками команды, персоналом и игроками

Канадский защитник «Ак Барса» Джейсон Демерс попрощался с болельщиками команды, персоналом и игроками.

Хоккеист выложил в «Инстаграме» фотографии из столицы Татарстана и написал: «Ну вот и конец. Огромное спасибо «Ак Барсу» и городу Казань. Игроки, персонал и болельщики были просто невероятными. Большой привет Стивену Кемпферу, Марку Барберио и Джордану Уилу. Братья на всю жизнь».

Хоккеист провёл в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги пять матчей в регулярном чемпионате и набрал одно очко за результативную передачу. В плей-офф на его счету также один результативные пас в четырёх матчах.

Напомним, казанцы потерпели поражение в серии с «Авангардом» в первом раунде и покинули состав участников плей-офф.

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