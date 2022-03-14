Сушинский: Квартальнову нужно понять, что в команде нужны не только роботы, но и хоккеисты

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский подвёл итоги серии плей-офф Кубка Гагарина — 2022 между «Авангардом» и «Ак Барсом» (4-2).
«Я нисколько не сомневался в общей победе «Авангарда», даже когда счёт в серии стал 3-2. Я всегда говорил, что у «Ак Барса» попросту некому забивать, вот дело и закончилось сухим поражением в матче. Пока Дмитрий Квартальнов не поймёт, что в команде должны быть и хоккеисты, а не только роботы, так и будет.
Считаю, что и в казанском – пятом – матче серии «барсам» в какой-то степени повезло – они реализовали два большинства. Но, как выяснилось, в первый и в последний раз во время противостояния. Парадокс, кстати, что это была первая домашняя победа «Ак Барса» над «Авангардом» в плей-офф за два года.
Отъезд Каски и Покки из «Авангарда»? Хартли – очень опытный тренер, он умеет распределить игровое время между хоккеистами так, чтобы они и отдохнуть успевали. Вот тонкое место и не вскрылось, в отличие от проблем того же «Ак Барса». Про отсутствие забивных игроков я уже сказал, но, напомню, есть там и вратарская проблема. А у Омска, напротив, есть кому забить, и ребята используют большинство имеющихся моментов.
Дальше омичам будет явно тяжелее. У «Магнитки» есть кому забивать. Кроме того, в серии с «Барысом» здорово в воротах смотрелся Василий Кошечкин. При этом замечу, что оборона у магнитогорцев слабее, чем у казанцев, но в атаке они намного лучше», – цитирует Сушинского BetOn Mobile.
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