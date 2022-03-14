Тарасенко вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории клуба, став автором заброшенной шайбы и двух голевых передач в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (3:4, ОТ).



30-летний форвард набрал 496 очков за время выступления в НХЛ, сравнявшись по данному показателю с Алексом Стином.



Лучшие бомбардиры в истории «Сент-Луиса»:



1. Берни Федерко – 1073;

2. Бретт Халл – 936;

3. Брайан Саттер – 636;

4. Гарри Унгер – 575;

5. Владимир Тарасенко – 496;

6. Алекс Стин – 496.



Тарасенко провёл за «Сент-Луис» 585 матчей. Всего за карьеру в НХЛ у него 238 заброшенных шайб и 258 голевых передач при общей полезности «+70».



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