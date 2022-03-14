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Тарасенко вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории «Сент-Луиса»

Тарасенко вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории «Сент-Луиса»
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории клуба, став автором заброшенной шайбы и двух голевых передач в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (3:4, ОТ).

30-летний форвард набрал 496 очков за время выступления в НХЛ, сравнявшись по данному показателю с Алексом Стином.

Лучшие бомбардиры в истории «Сент-Луиса»:

1. Берни Федерко – 1073;
2. Бретт Халл – 936;
3. Брайан Саттер – 636;
4. Гарри Унгер – 575;
5. Владимир Тарасенко – 496;
6. Алекс Стин – 496.

Тарасенко провёл за «Сент-Луис» 585 матчей. Всего за карьеру в НХЛ у него 238 заброшенных шайб и 258 голевых передач при общей полезности «+70».

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