«Динамо» М — «Северсталь»: стали известны составы команд на решающий матч серии плей-офф

Стали известны составы московского «Динамо» и череповецкой «Северстали» на седьмой матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В состав москвичей вернулись защитник Андрей Педан и нападающий Андре Петерссон.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Миронов — Войнов, Галиев — Шипачёв — Ведин;
Бойков — Сергеев, Линдберг — О'Делл — Рашевский;
Педан — Е. Зайцев, Петерссон — Фисенко — Игумнов;
Новиков, Тринеев, Петунин — Ефремов — Муранов.
«Северсталь»:
Подъяпольский (Шугаев);
Пресс — Хлыстов, Морозов — Няттинен — Лишка;
Стенквист — Тимашов, Вовченко — Кодола — Пилипенко;
Хабаров — Макеев, Думбадзе — Гуслистов — Гераськин;
Чуркин — Алексеев, Емец — Подшивалов — Моисеев.
Напомним, счёт в серии ничейный — 3-3. Победитель сыграет во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с ЦСКА.
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