«Динамо» М — «Северсталь»: стали известны составы команд на решающий матч серии плей-офф

Стали известны составы московского «Динамо» и череповецкой «Северстали» на седьмой матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В состав москвичей вернулись защитник Андрей Педан и нападающий Андре Петерссон.



«Динамо» Москва:



Ерёменко (Бочаров);

Миронов — Войнов, Галиев — Шипачёв — Ведин;

Бойков — Сергеев, Линдберг — О'Делл — Рашевский;

Педан — Е. Зайцев, Петерссон — Фисенко — Игумнов;

Новиков, Тринеев, Петунин — Ефремов — Муранов.



«Северсталь»:



Подъяпольский (Шугаев);

Пресс — Хлыстов, Морозов — Няттинен — Лишка;

Стенквист — Тимашов, Вовченко — Кодола — Пилипенко;

Хабаров — Макеев, Думбадзе — Гуслистов — Гераськин;

Чуркин — Алексеев, Емец — Подшивалов — Моисеев.



Напомним, счёт в серии ничейный — 3-3. Победитель сыграет во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с ЦСКА.



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