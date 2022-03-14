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«Динамо М» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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«Динамо» М — «Северсталь»: стали известны составы команд на решающий матч серии плей-офф

«Динамо» М — «Северсталь»: стали известны составы команд на решающий матч серии плей-офф
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Стали известны составы московского «Динамо» и череповецкой «Северстали» на седьмой матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В состав москвичей вернулись защитник Андрей Педан и нападающий Андре Петерссон.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);
Миронов — Войнов, Галиев — Шипачёв — Ведин;
Бойков — Сергеев, Линдберг — О'Делл — Рашевский;
Педан — Е. Зайцев, Петерссон — Фисенко — Игумнов;
Новиков, Тринеев, Петунин — Ефремов — Муранов.

«Северсталь»:

Подъяпольский (Шугаев);
Пресс — Хлыстов, Морозов — Няттинен — Лишка;
Стенквист — Тимашов, Вовченко — Кодола — Пилипенко;
Хабаров — Макеев, Думбадзе — Гуслистов — Гераськин;
Чуркин — Алексеев, Емец — Подшивалов — Моисеев.

Напомним, счёт в серии ничейный — 3-3. Победитель сыграет во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с ЦСКА.

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