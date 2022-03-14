Форвард «Вашингтона» во второй раз за сезон НХЛ сдал положительный ковид-тест

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер сдал положительный тест на коронавирус, сообщает в «Твиттере» журналист Саманта Пелл.



Отмечается, что 32-летний форвард получил положительный ПЦР-тест во второй раз за текущий сезон. В настоящий момент хоккеист находится в Ванкувере, где «Кэпиталз» провели свою последнюю встречу. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги – 2021/2022 датчанин принял участие в 53 матчах, в которых набрал 23 (9+14) очка при показателе полезности «-5».



Всего на счету Эллера 851 матч в НХЛ, он забросил 149 шайб и отдал 191 передачу при общей полезности «-28».



Напомним, «Вашингтон» в настоящий момент располагается на восьмой строчке Восточной конференции, набрав 74 очка после 60 матчей. В следующей встрече столичный клуб сыграет дома с «Нью-Йорк Айлендерс» (16 марта, 2:00 мск).