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«Динамо М» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Болельщиков «Северстали» перед игрой с «Динамо» не пустили на стадион в рабочих касках

Болельщиков «Северстали» перед игрой с «Динамо» не пустили на стадион в рабочих касках
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Болельщиков череповецкой «Северстали» заставили снять рабочие каски на входе «ВТБ Арены — имени Аркадия Чернышёва» перед матчем с московским «Динамо».

«Каска работника ПАО «Северсталь» является одним из символов череповецкого хоккейного клуба. Этот аксессуар наши хоккеисты также используют в победной раздевалке. Каски болельщиков объехали практически все города, в которых представлены клубы КХЛ, и мы первый раз сталкиваемся с такой ситуацией.

В итоге болеем без касок. Мы считаем данную ситуацию неприемлемой. На домашних матчах ХК «Северсталь» к болельщикам команд-гостей мы относимся с уважением», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

«Пришёл на пропускной пункт. Сказали, что на каски не поступало заявки со стороны ХК «Северсталь». Хотя заявки были», — заявил один из болельщиков череповецкой команды.

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