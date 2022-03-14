Болельщиков «Северстали» перед игрой с «Динамо» не пустили на стадион в рабочих касках

Болельщиков череповецкой «Северстали» заставили снять рабочие каски на входе «ВТБ Арены — имени Аркадия Чернышёва» перед матчем с московским «Динамо».
«Каска работника ПАО «Северсталь» является одним из символов череповецкого хоккейного клуба. Этот аксессуар наши хоккеисты также используют в победной раздевалке. Каски болельщиков объехали практически все города, в которых представлены клубы КХЛ, и мы первый раз сталкиваемся с такой ситуацией.
В итоге болеем без касок. Мы считаем данную ситуацию неприемлемой. На домашних матчах ХК «Северсталь» к болельщикам команд-гостей мы относимся с уважением», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.
«Пришёл на пропускной пункт. Сказали, что на каски не поступало заявки со стороны ХК «Северсталь». Хотя заявки были», — заявил один из болельщиков череповецкой команды.
- 14 марта 2022
-
19:31
-
19:21
-
18:45
-
18:04
-
17:22
-
16:46
-
16:26
-
15:40
-
15:33
-
14:30
-
14:00
-
13:59
-
13:30
-
12:15
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:19
-
09:44
-
09:36
-
08:55
-
08:54
-
08:05
-
07:39
-
06:50
-
05:56
-
05:42
-
04:59
-
04:41
-
02:15
- 13 марта 2022
-
23:24
-
23:01
-
22:03