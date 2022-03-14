Болельщиков «Северстали» перед игрой с «Динамо» не пустили на стадион в рабочих касках

Болельщиков череповецкой «Северстали» заставили снять рабочие каски на входе «ВТБ Арены — имени Аркадия Чернышёва» перед матчем с московским «Динамо».



«Каска работника ПАО «Северсталь» является одним из символов череповецкого хоккейного клуба. Этот аксессуар наши хоккеисты также используют в победной раздевалке. Каски болельщиков объехали практически все города, в которых представлены клубы КХЛ, и мы первый раз сталкиваемся с такой ситуацией.



В итоге болеем без касок. Мы считаем данную ситуацию неприемлемой. На домашних матчах ХК «Северсталь» к болельщикам команд-гостей мы относимся с уважением», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.



«Пришёл на пропускной пункт. Сказали, что на каски не поступало заявки со стороны ХК «Северсталь». Хотя заявки были», — заявил один из болельщиков череповецкой команды.