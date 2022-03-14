«Динамо» в две шайбы обыгрывает «Северсталь» после первого периода 7-го матча плей-офф КХЛ

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между местным «Динамо» и череповецкой «Северсталью». По окончании первого периода хозяева ведут со счётом 2:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На шестой минуте счёт открыл нападающий бело-голубых Иван Игумнов. Егор Зайцев набросил от синей линии, Игумнов ловко подставил клюшку на пятаке и послал шайбу под перекладину. Удвоил преимущество «Динамо» на 19-й минуте в большинстве Вячеслав Войнов. Динамовцы расположились в зоне, Вадим Шипачёв сделал скидку на Войнова, который мощным броском пробил Подъяпольского.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».