Войнов за одну серию плей-офф забросил столько же шайб, сколько за весь сезон КХЛ ранее

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между местным «Динамо» и череповецкой «Северсталью». После первого периода бело-голубые ведут со счётом 2:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В концовке первой 20-минутки шайбу забросил защитник московского «Динамо» Вячеслав Войнов. Ему ассистировали Вадим Шипачёв и Эрик О'Делл. Эта шайба стала для 32-летнего игрока обороны пятой в текущем розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина.



В регулярном сезоне КХЛ-2021/2022 Войнов забил также пять голов, проведя при этом 40 встреч. В плей-офф на счету защитника 7 проведённых матчей (с учётом текущей игры).

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