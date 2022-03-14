Лебрюн сообщил, что российский голкипер «Далласа» Худобин перенесёт операцию на бедре

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил, что российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин перенесёт операцию на бедре.



«Слышал, что Антону Худобину сегодня сделают операцию на бедре. Во вторник «Старз» опубликуют официальную медицинскую информацию об этом.



Не понимаю, почему «Старз» захотели переместить Брэйдена Холтби в список запасных сейчас, учитывая их гонку за плей-офф. Кто знает. Увидим», — написал Лебрюн в «Твиттере».



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 35-летний россиянин принял участие в девяти матчах, отразив в них 87,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,63. «Даллас» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, после 57 матчей заработав 67 баллов.