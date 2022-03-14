Лидер «Северстали» Няттинен пропускает 7-й матч с «Динамо». Он был включён в заявку

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит седьмой матч в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между местным «Динамо» и череповецкой «Северсталью». По окончании второго периода хозяева ведут со счётом 2:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Лидер «Северстали» Йоонас Няттинен не принимает участия в решающей встрече команд. Финский форвард был в заявке на игру, но так и не появился на льду. Отметим, что в конце шестой встречи с «Динамо» (3:2) Няттинен стал участником массовой драки, в которой схлестнулся с защитником бело-голубых Сергеем Бойковым.



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