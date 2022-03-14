«Динамо» М впервые в российской истории выиграло серию плей-офф в год зимней Олимпиады

Московское «Динамо» в седьмом матче первого раунда Кубка Гагарина одержало победу над «Северсталью» (2:1) и вышло в следующий этап розыгрыша плей-офф.



Бело-голубые впервые за всю свою российскую историю смогли выиграть серию плей-офф в год проведения зимней Олимпиады. В 2002 году динамовцы проиграли в четвертьфинале чемпионата России «Ак Барсу» (0-3), в 2006-м – на аналогичной стадии уступили «Ладе» (1-3), спустя четыре года в первом раунде плей-офф КХЛ сенсационно вылетели от рижского «Динамо» (2-4), в 2014-м – не смогли пройти «Локомотив» (3-4), а в 2018 году москвичи остались за бортом плей-офф.



В следующем раунде Кубка Гагарина — 2022 подопечные Алексея Кудашова сыграют с ЦСКА. Первый матч — в четверг, 17 марта. Начало — в 19:30 мск.