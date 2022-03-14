Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 14 марта
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Сегодня, 14 марта, состоялся один матч в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной конференции встречались московское «Динамо» и «Северсталь».
Победу одержали подопечные Алексея Кудашова со счётом 2:1. Бело-голубые вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина 2022 года, где сыграют с московским ЦСКА.
Также на Западе во втором раунде сыграют санкт-петербургский СКА и московский «Спартак». На Востоке пройдут матчи «Металлург» Магнитогорск – «Авангард» Омск, а также челябинский «Трактор» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Турнирная сетка плей-офф КХЛ
Запад:
СКА — «Спартак»;
ЦСКА — «Динамо» Москва.
Восток:
«Металлург» — «Авангард»;
«Трактор» — «Салават Юлаев».
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