Ерёменко обнимал Разина, «Динамо» радовалось победе над «Северсталью». Фото 7-го матча

Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в седьмой встрече первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1). Матч прошёл в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».



«Динамо» одержало победу в серии со счётом 4-3. В 1/2 финала Западной конференции подопечные Алексея Кудашова сыграют с ЦСКА.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Северсталью» в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



«Я хочу поблагодарить болельщиков в Москве и Череповце. Они заполняли стадион, без них не получилась бы такая серия. Во-вторых, спасибо «Северстали» за то, что команда так играла. Как они сражались, в какую игру они играли и какую серию выдали.



Отдельная благодарность их тренеру, который собрал вот такую команду, так ей управлял, и как они были готовы. И спасибо нашим игрокам за то, что при счёте 0-2 в серии смогли ее переломить. А судьбу этого матча решило мощное начало», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.