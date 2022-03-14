Экс-игрок НХЛ и сборной СССР, обвинённый в мошенничестве, частично признал свою вину

​Сотрудники полиции опросили бывшего хоккеиста НХЛ и сборной России Михаила Татаринова, сообщает телеграм-канал «Мутко против».



Он был вызван в конце 2021 года в отдел МВД для дачи показаний после того, как 18-летний хоккеист Филипп Нестеров обвинил его в мошенничестве. Также была приглашена и пострадавшая сторона.



Во время опроса Татаринов признал, что ему переводились деньги (но не по всем случаям). Часть из них он якобы передал в клуб через посредника, ещё часть суммы была передана в качестве платы за организацию просмотров игрока.



Часть обвинений Татаринов полностью отвергает. Потерпевшие утверждают, что часть суммы он получил лично, приехав к ним домой на своей машине. Татаринов заявил в полиции, что уже лет 10 не управляет автомобилем.



Экс-хоккеист заявил, что готов вернуть часть денег, но расписку писать отказался. Через несколько дней потерпевшие узнали об отказе в возбуждении дела. Они планируют оспорить это решение.

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