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Кудашов: отдельная благодарность тренеру «Северстали», который собрал такую команду

Кудашов: отдельная благодарность тренеру «Северстали», который собрал такую команду
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Северсталью» в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 со счётом 4-3.

«Я хочу поблагодарить болельщиков в Москве и Череповце. Они заполняли стадион, без них не получилась бы такая серия. Во-вторых, спасибо «Северстали» за то, что команда так играла. Как они сражались, в какую игру они играли и какую серию выдали.

Отдельная благодарность их тренеру, который собрал вот такую команду, так ей управлял, и как они были готовы. И спасибо нашим игрокам за то, что при счёте 0-2 в серии смогли её переломить. А судьбу этого матча решило мощное начало», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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