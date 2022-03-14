Шипачёв: рад, что оказался в одной команде с Ерёменко. Я многому у него научился

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги серии первого раунда Кубка Гагарина — 2022 с «Северсталью» (4-3).



«Получилась хорошая серия – Череповец здорово играл, а мы начали серию неудачно, но потом перестроились. Думаю, что всем серия понравилась. Я рад, что мы сегодня выиграли и идём дальше. Мы перестроились при 0-2 и поменяли тактику, когда поехали в Череповец.



Рад ли, что мне не приходится блокировать броски Войнова? Слава – хороший игрок. Думаю, что все знают об этом. Приятно играть с ним в одной команде. А по поводу того, что я не играю в меньшинстве, у нас есть в команде игроки, которые делают это лучше, а я только смотрю на них – типа в теме.



В чём секрет Ерёменко? На самом деле, у нас три хороших вратаря, которые могут здорово играть. И, в принципе, когда команда играет плохо, то без разницы, кого ставить. А Саня вышел и показывает своим примером, как нужно работать. Он первым заходит в зал, последним из него выходит. Он пример для молодых – не только вратарей, но и игроков. Рад, что оказался с ним в одной команде. Я многому у него научился.



Серия с ЦСКА? Пока не думаю о ней. Мы сегодня выиграли, и я хочу денёк перезагрузиться», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.