Шипачёв: рад, что оказался в одной команде с Ерёменко. Я многому у него научился

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги серии первого раунда Кубка Гагарина — 2022 с «Северсталью» (4-3).
«Получилась хорошая серия – Череповец здорово играл, а мы начали серию неудачно, но потом перестроились. Думаю, что всем серия понравилась. Я рад, что мы сегодня выиграли и идём дальше. Мы перестроились при 0-2 и поменяли тактику, когда поехали в Череповец.
Рад ли, что мне не приходится блокировать броски Войнова? Слава – хороший игрок. Думаю, что все знают об этом. Приятно играть с ним в одной команде. А по поводу того, что я не играю в меньшинстве, у нас есть в команде игроки, которые делают это лучше, а я только смотрю на них – типа в теме.
В чём секрет Ерёменко? На самом деле, у нас три хороших вратаря, которые могут здорово играть. И, в принципе, когда команда играет плохо, то без разницы, кого ставить. А Саня вышел и показывает своим примером, как нужно работать. Он первым заходит в зал, последним из него выходит. Он пример для молодых – не только вратарей, но и игроков. Рад, что оказался с ним в одной команде. Я многому у него научился.
Серия с ЦСКА? Пока не думаю о ней. Мы сегодня выиграли, и я хочу денёк перезагрузиться», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 14 марта 2022
-
23:40
-
23:30
-
23:17
-
23:13
-
23:08
-
22:58
-
22:54
-
22:51
-
22:44
-
22:12
-
22:03
-
21:51
-
21:35
-
21:12
-
20:57
-
20:41
-
20:31
-
20:13
-
20:06
-
19:31
-
19:21
-
18:45
-
18:04
-
17:22
-
16:46
-
16:26
-
15:40
-
15:33
-
14:30
-
14:00
-
13:59
-
13:30
-
12:15
-
11:30
-
11:15