Подъяпольский: «Северсталь» могла пройти «Динамо» в этом году. Обидно

Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский поделился эмоциями от итогов серии плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо» (3-4).



«Хорошая серия. Думаю, она всем понравилась. Обидно, что проиграли. Все бились, все играли. Думаю, что болельщикам она понравилась. У нас хорошая команда. Осталось много игроков с того сезона. Костяк команды сохранился. Считаю, благодаря этому мы лучше сплотились и могли пройти «Динамо» в этом году.



Шквал бросков на первых минутах? Мне главное – помочь команде в этот момент. Я не думаю о том, сколько бросков. Главное – ловить, чтобы команда выигрывала. Кто-то говорит, что чем больше бросков, тем лучше. У каждого своё в голове. Для меня, в принципе, разницы нет.



Ерёменко – профессионал с большой буквы. Только удачи в следующей серии. Броски Войнова? Он классный, хороший игрок. Все знают об этом. Он грамотно действует. Смотрит на вратаря, закрыт он или нет. Поэтому бросает и забивает. Когда просто прямой бросок, тяжело поймать от него. Хороший игрок. Удачи им в серии», — передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



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