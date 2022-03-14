Миронов – о Ерёменко: Бабуля наш любимый, спасибо ему огромное. Умница

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал игру голкипер Александра Ерёменко в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» (4-3).
«Очень тяжёлая серия, достаточно валидольная. Слава богу, что прошли. Бабуля (прозвище в команде Александра Ерёменко – Прим. «Чемпионата») наш любимый, спасибо ему огромное. Ерёмушка умница. Готовимся дальше. Впереди самое интересное.
Почему называем Ерёму Бабулей? Пусть это останется в команде. Напишите – номер один на майках, номер один в наших сердцах. У каждого своя подготовка и свои секреты. Думаю, что мы и сами многого не знаем о том, как он готовится. Он огромный профессионал, и доказывает это из года в год.
Опять удаления? Разговариваем после каждой игры. Сами понимаем, что за счёт этих удалений очень сильно ломаем себе игру. Много тратим сил и нервов. Будем исправляться. Понятное дело, что нахватали больше 100-ки штрафа за 7 матчей. Это недопустимо. Надо исправлять и играть без удалений», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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