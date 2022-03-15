Хет-трик Круза принёс «Аризоне» победу над «Оттавой». У Зуба – 18-е очко в сезоне

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся единственный матч сегодняшнего игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Аризоны» хет-триком отметился 24-летний канадский крайний форвард Лоусон Круз, ещё по шайбе на счету Ника Шмальца и Барретта Хэйтона. У «Оттавы» дубль на счету Джоша Норриса, также отличился и Коннор Браун.

26-летний российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб за 20 минут 28 секунд на льду отметился результативной передачей, набрав 18-е (4+14) очко в сезоне при показателе полезности «0». Его соотечественник, одноклубник и коллега по амплуа Никита Зайцев за 15.54 на площадке очков не набрал.

Напомним, «Аризона Койотс», набрав 42 очка в 59 играх, занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Оттава Сенаторз» (47) – 14-я на Востоке.