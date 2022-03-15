Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Круза принёс «Аризоне» победу над «Оттавой». У Зуба – 18-е очко в сезоне

Хет-трик Круза принёс «Аризоне» победу над «Оттавой». У Зуба – 18-е очко в сезоне
Комментарии

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся единственный матч сегодняшнего игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Аризоны» хет-триком отметился 24-летний канадский крайний форвард Лоусон Круз, ещё по шайбе на счету Ника Шмальца и Барретта Хэйтона. У «Оттавы» дубль на счету Джоша Норриса, также отличился и Коннор Браун.

26-летний российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб за 20 минут 28 секунд на льду отметился результативной передачей, набрав 18-е (4+14) очко в сезоне при показателе полезности «0». Его соотечественник, одноклубник и коллега по амплуа Никита Зайцев за 15.54 на площадке очков не набрал.

Напомним, «Аризона Койотс», набрав 42 очка в 59 играх, занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Оттава Сенаторз» (47) – 14-я на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2022, вторник. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Норрис (Ткачук) – 02:39 (5x5)   1:1 Круз (Кессел, Гальченюк) – 07:49 (5x5)   1:2 Круз (Гостисбер, Келлер) – 09:00 (5x4)   2:2 Норрис (Штюцле) – 14:01 (5x4)   2:3 Круз – 36:12 (4x5)   3:3 Браун (Ткачук, Зуб) – 47:30 (5x5)   3:4 Шмальц (Келлер) – 47:46 (5x5)   3:5 Хэйтон (Мозер, Шмальц) – 59:12 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022