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«Колорадо» в результате обмена с «Анахаймом» заполучил защитника Джоша Мэнсона

«Колорадо» в результате обмена с «Анахаймом» заполучил защитника Джоша Мэнсона
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Пресс-служба клуба НХЛ «Анахайм Дакс» на официальном сайте объявила об обмене с «Колорадо Эвеланш», в результате которого «утки» получили молодого защитника Дрю Хеллесона и право выбора во втором раунде драфта НХЛ в 2023 году, отдав «лавинам» опытного игрока обороны – 30-летнего американца Джоша Мэнсона.

Нынешний сезон для Мэнсона был последним по его 4-летнему контракту на $ 16,4 млн с «Аризоной» ($ 4,1 млн за сезон). При этом, как отмечает журналист Эллиот Фридман в «Твиттере», «Анахайм» будет удерживать 50% контракта Мэнсона.

Всего в текущем регулярном чемпионате Джош принял участие в 45 матчах, в которых отметился девятью (4+5) результативными действиями при коэффициенте полезности «0» и 53 минутами штрафного времени.

20-летний Хеллесон, ставший игроком «Анахайма», на протяжении всей карьеры выступал в студенческой лиге NCAA. Он провёл там 82 игры и заработал 46 (9+37) очков с коэффициентом полезности «+26». Он представлял сборную США на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, отдав одну результативную передачу в трёх играх.

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