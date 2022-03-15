Бекстрём: все хотят, чтобы Овечкин обогнал Ягра. Это случится достаточно скоро

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал снайперскую гонку его одноклубника — Александра Овечкина. Напомним, 36-летний россиянин выйдет на чистое третье место после того, как забросит следующую шайбу в рамках НХЛ.



«Я думаю, что все хотят, чтобы он обогнал Ягра, и я уверен, что он тоже этого хочет. Это случится достаточно скоро.



Я уже праздновал его гол в Эдмонтоне, когда у него был момент перед пустыми воротами, но иногда шайба попадает, а иногда нет. А Овечкин — такой парень, который, думаю, захочет забить этот гол на домашнем льду.



Все снайперские вехи, которые он покорял, не находились долго на одном месте, он покорял их всего за одну или две игры. Овечкин делает это сразу. Он такой», — цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.



На счету Овечкина 766 шайб в регулярных сезонах НХЛ. Столько же имеет легендарный чешский форвард Яромир Ягр. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894 гола), второй — Горди Хоу (801 шайба).