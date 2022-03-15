Нестеров: ребята не хотят пробиваться в НХЛ? Возьми Кравцова, смотришь, как клоун какой-то

Защитник ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал нежелание российских игроков пробиваться в Национальную хоккейную лигу через АХЛ, а также поделился мнением, почему сам не сумел закрепиться в НХЛ.
«Ребята не хотят пробиваться в НХЛ? Ты возьми Кравцова, ты видел его? Сколько он раз уже вернулся из НХЛ, три? Они цену набивают? Какую цену? Ты либо уезжаешь, либо нет. А то просто смотришь и как клоун какой-то.
Я когда уезжал в НХЛ в 20 лет, у меня был пункт о возвращении в КХЛ, но я его просто вычеркнул. Мы посоветовались с отцом, он мне сказал, что для это будет просто шаг назад и будет меня тяготить. Всегда будет шанс вернуться, плюсом здесь платить больше денег, чем в АХЛ.
Почему не закрепился в НХЛ? Когда меня подняли в „Тампу“, то всем всё нравилось. Мы дошли до финала. В плей-офф я играл седьмым защитником и выходил только в большинстве. После этого плей-офф я собрался и начал тренироваться. Я приехал в Калифорнию и снял себе дом (вместе с Кучеровым) за 2 месяца до начала сезона. Первые десять игр меня просто не ставили, я не понимал, что происходит. Я приехал в Баффало, у меня в голове мысль „откуда подняли — туда и опустили“. Мы сыграли с ними и мне сказали езжать в АХЛ.
Я там поиграл месяц и меня снова вернули. Вроде, всё опять нормально. Я играл меньше всех, но по показателям я был второй в команде. Я ошибался, пропускал, но я и в атаке компенсировал. Опять что-то не пошло, меня месяц не ставят на игру. Я просто сказал, что больше не буду ходить в зал, я только там всё это время и работаю.
После этого меня вызвал Купер, спросил, почему не ходишь в зал, я сказал, что деревянный на льду из-за него, он мне не помогает. Он ответил, что это всё, что он хотел услышать и я сыграю в следующем матче. Я выхожу, отдаю передачу, полезность „+2“, больше не играю опять. Думаю, всё это из-за моего менталитета — чистая „челяба“. Я потом анализировал, меня это где-то и погубило», — сказал Нестеров в подкасте «Хоккейная кухня».
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