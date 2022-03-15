О'Делл, Седлак и Кадейкин – лучшие в первом раунде плей-офф КХЛ по игре на вбрасываниях

Вчера, 14 марта, завершился первый раунд плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. Стали известны лучшие восемь команд, которые примут участие в полуфиналах Восточной и Западной конференций.
В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги лучшими игроками на вбрасываниях стали форвард московского «Динамо» Эрик О'Делл, нападающий «Трактора» Лукаш Седлак, а также Александр Кадейкин («Салават Юлаев»). В списке учитывались игроки с 30 и более вбрасываниями.
Лучшие хоккеисты по игре на вбрасываниях в 1-м раунде плей-офф КХЛ:
1. Эрик О'Делл («Динамо» М) – 79,6%;
2. Лукаш Седлак («Трактор») – 70,6%;
3. Александр Кадейкин («Салават Юлаев») – 65,1%;
4. Алексей Бывальцев («Трактор») – 63,9%;
5. Оскар Линдберг («Динамо» М) – 63,5;
6. Йоонас Кемппайнен (СКА) – 63,1%;
7. Владимир Ткачёв («Трактор») – 59,3%;
8. Корбан Найт («Авангард») – 59,1%;
9. Денис Зернов («Металлург») – 57,6%;
10. Коди Куник («Барыс») – 56,0%.
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