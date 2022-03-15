Московское «Динамо» обсудит с легионерами их участие во втором раунде плей-офф КХЛ с ЦСКА
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Московское «Динамо» обсудит с легионерами возможность их участия во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022, сообщает ТАСС.
«Мы будем с ними проговаривать, у них разные настроения. Их понять тоже можно в определённой степени. Сегодня с ними поговорим и примем решение», — заявил президент «Динамо» Виктор Воронин.
Напомним, все иностранные хоккеисты бело-голубых принимали участие в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (4-3). В составе «Динамо» выступают шведы Антон Ведин, Оскар Линдберг и Андре Петерссон, а также канадцы Роб Клинкхаммер и Эрик О'Делл.
В полуфинале Западной конференции «Динамо» сыграет с ЦСКА. Первый матч состоится в четверг, 17 марта, начало — в 19:30 мск.
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