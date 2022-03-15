Уилсон: еду на скамейку, а Овечкин говорит «давай, вперёд». Думаю про себя: «святой дух»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал снайперскую гонку капитана и российского форварда столичного клуба Александра Овечкина, а также мотивацию, которую россиянин даёт партнёрам во время матчей.
«Принимать участие в этом так здорово. Мы очень рады за него. Нам просто нужно продолжать думать о нашей игре, чтобы помочь Овечкину. Но я уверен в нашей команде.
Я еду меняться на скамейку запасных, чувствую себя уставшим, хочу отдышаться, а Овечкин такой: «Давай, давай, давай. Вперёд. Сделаем это снова». Я думаю про себя: «Святой дух». Это вовлекает нас в бой. Это подталкивает нас. Это точно заразно. Вы чувствуете это. Нет ничего лучше», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.
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