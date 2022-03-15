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В московском «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с 41-летним Ерёменко

В московском «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с 41-летним Ерёменко
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Президент московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал возможность продления контракта с 41-летним голкипером клуба Александром Ерёменко, а также подвёл итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Северсталью» (4-3).

«По поводу Ерёменко — посмотрим, как пойдёт. Я считаю, что это [его появление в воротах] было абсолютно правильным решением. Если бы он играл в первом и втором матче, мы бы действовали эффективно.

Серия с „Северсталью“? Победа, конечно, получилась трудной. Нужно было выигрывать в первых двух матчах, тогда было бы всё хорошо. И второй вопрос, конечно, касается дисциплины: она несколько хромает, и по последней игре это было видно. Серию удалось переломить за счёт воли, духа», — приводит слова Воронина ТАСС.

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