Хартли — о серии с «Магниткой»: сказал игрокам «Авангарда», чтобы наслаждались моментом

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящей серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом».



«Нам предстоит противостояние с топ-клубом, с чемпионом регулярки, это хороший вызов для нас. Мы знаем, что у «Металлурга» глубокий состав, возможно самый глубокий в лиге, много сильных сторон: скорость, взаимопомощь, защитники здорово подключаются к атакам, вратари сильны. Но мы заслужили право сыграть с ними. Я сказал своим ребятам, чтобы они наслаждались этим моментом. Ждём старта серии.



Главное сейчас — подготовка. В это время года все команды друг друга прекрасно знают. Время для тренировок остаётся крайне мало, когда начинается плей-офф. У нас сейчас крайне важные дни, происходит финальная настройка», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.