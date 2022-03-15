Хартли: «Металлург» знает ситуацию «Авангарда» с обороной, но мы чувствуем себя уверенно

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал предстоящую серию 1/2 Востока Кубка Гагарина — 2022 с «Металлургом».
«Авангарду» придётся играть серию в 5 защитников? Нет сомнений, что сейчас все знакомы с нашей ситуаций на синей линии, но мы ничего не можем поделать. Но четыре наших опытных игрока обороны знают, как позаботиться о себе, как подготовить себя к матчам, мы будем давать им достаточное время для отдыха между матчами. В такой ситуации мы действовали уже в конце серии с Казанью, так что нам не привыкать. Понятно, что противник знает нашу ситуацию, но мы чувствуем себя уверенно.
«Авангарду» надо поработать над химией в большинстве, но я доволен, что я видел на сегодняшней тренировке. При этом с «Ак Барсом» наше меньшинство отменно работало. Мы полностью уверенны в наших игроках, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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