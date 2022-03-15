Новиков: мы столкнулись с потерей традиций и шарахаемся, как ничейная шайба

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о массовом отъезде легионеров из КХЛ.
«Сегодня весь мир, если отбросить эти проблемы, всё равно должен искать пути коммуникации. В одиночку ни одна страна не проживёт – это медицинский факт. Это касается всех областей, в том числе спорта и хоккея.
Я не против легионеров, хотя не жалую иностранных тренеров. Жаль, что они уезжают, потому что легионеры вносят свою культуру, заставляют наших ребят учить английский язык и начинают сами учить русский. Это то, что нужно спорту. Будем надеяться, что сейчас всё успокоится, а следующий хоккейный сезон предстанет во всей красе.
Конечно, легионеры нужны КХЛ. У нас много команд. А то, что нужны и свои молодые игроки, – это как дважды два четыре. Если достойные иностранцы, то почему бы и нет? Единственное, я за наших тренеров. Но мы столкнулись с потерей традиций и шарахаемся, как ничейная шайба, – ищем атакующий хоккей, оборонительный. А всё было придумано нашими великими советскими тренерами. Но сейчас потихоньку стали это возвращать», — цитирует Новикова «РБ Спорт».
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