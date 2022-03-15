Борис Миронов: у «Спартака» есть план на игру со СКА, у нас всё готово на 100 процентов

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов поделился ожиданиями от полуфинала плей-офф Западной конференции КХЛ с петербургским СКА. Красно-белые автоматически вышли во второй круг плей-офф после снятия «Йокерита». СКА в первом раунде плей-офф выиграл серию с минским «Динамо» (4-0).
«Настроение хорошее, боевое, ребята готовились. Случилась неординарная ситуация, но можно сказать, что ребята на сто процентов готовы физически и морально к серии со СКА, поэтому будем выходить и доказывать это через игру. Конечно, у нас сейчас нехватка игровой практики, мы два месяца не играли. Да, у нас были три товарищеские игры, которые мы успели провести, но всё равно нехватка игровой практики есть.
У нас есть план на игру, мы разбирали и сильные, и слабые стороны соперника. Самое главное — его выполнять, и от игры к игре мы будем вносить коррективы. С нашей стороны всё готово на сто процентов», — цитирует тренера ТАСС.
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