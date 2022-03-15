Должен ли Андрей Разин в следующем сезоне возглавить топ-клуб КХЛ?
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«Чемпионат» предлагает читателям принять участие в опросе и оценить работу Андрея Разина во главе «Северстали». Клуб из Череповца дал бой в первом раунде плей-офф КХЛ московскому «Динамо», уступив в серии 3-4.
В связи с этим предлагаем читателям ответить на вопрос, должен ли Разин в следующем сезоне возглавить топ-клуб КХЛ? Или же он ещё не готов к такой работе.
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