Никита Нестеров: при всём уважении к Грицюку — какой из него Капризов?

Защитник ЦСКА, олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призёр Игр-2022 Никита Нестеров сравнил сборные России на двух последних Олимпийских играх. Нестеров признался, что в 2018 году в Пхёнчхане у россиян была более сильная команда.



«Разные команды. По уровню мастерства, по именам. В первой команде у нас были Ковальчук, Дацюк, Мозякин. Это лидеры, такой кулак, костяк. Здесь было чуть поровнее. Звёзд не хватали с неба в этой команде.



Говорят, Грицюк – это новый Капризов. Но при всём уважении к Грицюку – какой из него Капризов. Он созрел, просто уровень мастерства разный. Отличный парень, отличный бросок, понимание игры – всё есть. Но Каприз всё равно… Каприз делает результат», — сказал Нестеров во время подкаста «Хоккейная Кухня» в YouTube.