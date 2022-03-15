Худобин перенёс операцию на бедре, он пропустит около шести месяцев

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин перенёс операцию на бедре. Об этом сообщил гендиректор клуба из Техаса Джим Нилл. Операция прошла успешно, теперь хоккеиста ждёт длительная реабилитация.



«Худобин перенёс операцию на правом бедре. Её провёл доктор Брайан Келли в госпитале специальной хирургии в Нью-Йорке. Операция проходила 14 марта. Худобин будет восстанавливаться примерно в течение шести месяцев со дня операции», — цитирует генменеджера пресс-служба НХЛ.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 35-летний россиянин принял участие в девяти матчах, отразив в них 87,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,63. «Даллас» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, после 57 матчей заработав 67 баллов.

Новость по теме Лебрюн сообщил, что российский голкипер «Далласа» Худобин перенесёт операцию на бедре