Вудкрофт заявил о готовности продлить контракт с «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги сезона, а также рассказал о готовности продолжить работу в клубе. Гендиректор минчан Сергей Сушко говорил, что «Динамо» продлевает контракт со специалистом.



«Это был уникальный сезон. Если оглянуться, то увидим, сколько вызовов было по ходу чемпионата. Календарь игр, особенно на старте, был очень плотным из-за Олимпийских игр. Нам пришлось много матчей провести на выезде. Вновь вмешалась пандемия коронавируса. Это не только выкашивало на две недели половину состава. Нам приходилось вновь работать над физическими кондициями хоккеистов, чтобы они вышли на прежний уровень. Бывали моменты, когда в ростере команды оставалось совсем мало игроков. И даже в таких условиях ребята побеждали в сложных матчах, показывая характер. Затем была длительная пауза. Восемь недель мы только тренировались. Не сразу было понятно, будут ли доиграны все матчи регулярного чемпионата.



Готов ли остаться в «Динамо»? Да, я готов принять это предложение. Потому что понимаю, что тут ещё есть дела, которые хочется довести до завершения», — цитирует Вудкрофта «Белорусский хоккей».

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