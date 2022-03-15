Третьяк: рассматриваем разные варианты турниров и товарищеских матчей в России и Беларуси

15 марта состоялась рабочая встреча руководителей хоккейных федераций России и Беларуси. ФХР представляли президент Владислав Третьяк, исполнительный директор Дмитрий Курбатов, заместитель исполнительного директора Алексей Киреев. От ФХБ во встрече участвовали председатель Александр Богданович, заместитель председателя Артём Васильев и генеральный секретарь Андрей Башко, сообщает официальный сайт ФХР.
На встрече обсуждалась совместная деятельность федераций хоккея России и Беларуси в части развития сборных команд, детско-юношеского и клубного хоккея. Руководители ФХР и ФХБ наметили дальнейшие пути сотрудничества и обсудили возможность проведения совместных турниров и мероприятий.
«Интересы хоккейной России и хоккейной Беларуси полностью совпадают. Нам надо играть, готовить хоккеистов в системе национальных сборных. Поэтому мы рассматриваем разные варианты турниров и товарищеских матчей, которые могут быть организованы как в нашей стране, так и в Беларуси. Естественно, что взаимодействие будет идти не только на уровне главных сборных, но и между молодёжными, юниорскими командами. Встреча получилась очень плодотворной и конструктивной, наметили много аспектов для сотрудничества, между Россией и Беларусью – полное взаимопонимание. Обмен опытом и стремление к взаимной игровой практике – важные составляющие хоккейного процесса, работы по развитию нашего любимого вида спорта, которая продолжается в обеих странах», – цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.
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