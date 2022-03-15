Тротц — об Овечкине: желаю ему всего наилучшего, но только не сегодня

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц, ранее возглавлявший «Вашингтон Кэпиталз», поделился мнением о том, что капитану «Кэпиталз» Александру Овечкину нужно забить один гол, чтобы превзойти достижение Яромира Ягра по голам в Национальной хоккейной лиге.
«Каждый раз, когда мы приезжаем и играем в Вашингтоне, Овечкин готовится как к очередной промежуточной отметке, и это фантастика. Я желаю ему всего наилучшего, но только не сегодня», – цитирует Тротца журналист Том Гулитти в «Твиттере».
Встреча «Вашингтона» и «Айлендерс» состоится завтра, 16 марта, в 2:00 мск.
Напомним, Овечкин и Ягр имеют по 766 заброшенных шайб за время выступления в НХЛ и делят третью строчку по данному показателю. Первое место в истории занимает Уэйн Гретцки (894 шайбы), второй — Горди Хоу (801).
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